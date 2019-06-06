خليفة بن طحنون يزور أسرة الشهيد السيابي ويعزي بوفاة سيف الحوسني

زار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس أسرة الشهيد محمد السيابي، وذلك بمنزل الأسرة بأبوظبي.وهنأ الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان ذوي الشهيد السيابي بعيد الفطر المبارك واطمأن خلال الزيارة على أحوالهم وأوضاعهم وتبادل معهم الأحاديث الودية.

ورحب ذوو الشهيد وأسرته بالزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على متابعة أحوال أسر الشهداء.

كما قدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أمس واجب العزاء بوفاة المغفور له سيف علي حسن الحوسني أخو الشهيد محمد علي الحوسني الذي وافته المنية الاثنين الماضي. وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال زيارته مجلس العزاء بأبوظبي عن صادق مواساته وتعازيه لذوي الفقيد.أبوظبي - وام