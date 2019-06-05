توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18- 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والثاني عند الساعة 20:24 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:23 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 06:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 30 65 15

دبي 44 28 65 15

الشارقة 44 28 55 15

عجمان 43 27 65 20

أم القيوين 43 27 65 25

رأس الخيمة 42 28 70 25

الفجيرة 39 29 70 15

العين 45 30 40 10

ليوا 46 29 40 10

الرويس 42 28 70 20

السلع 42 28 75 25

دلما 37 29 65 30

طنب الكبرى 34 29 85 55

طنب الصغرى 34 28 85 55

أبو موسى 34 28 85 50