قادة القوات المسلحة ينقلون تحيات القيادة لقواتنا في اليمن

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

نقل قادة وكبار ضباط القوات المسلحة تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى قواتنا العاملة في اليمن. واطلعوا خلال زيارة قاموا بها أمس على سير مجريات العمليات والتقوا بضباط وضباط صف وأفراد القوات وأدوا معهم صلاة عيد الفطر.

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