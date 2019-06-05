قادة القوات المسلحة يتبادلون مع الوحدات تهاني العيد

المصدر: ■ أبوظبي- وام

تبادل عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، التهاني مع الضباط وضباط الصف وأفراد القوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها إلى مختلف الوحدات، ونقلوا خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة المباركة، راجين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنوا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم،

فقد قام اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد قوة الاحتياط بزيارة إلى قيادة القوات البحرية، وكان في استقباله لدى وصوله عدد من ضباط القوات البحرية.

وقام اللواء الركن محمد مطر الخييلي نائب قائد حرس الرئاسة بزيارة مماثلة إلى قيادة القوات البرية، كما زار اللواء الركن طيار خلف ناصر القبيسي رئيس هيئة الإمداد قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وزار العميد الركن مبارك سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قيادة حرس الرئاسة.

وقام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بزيارات مماثلة لمختلف وحدات القوات المسلحة، قدموا خلالها تهاني العيد إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة.

زيارة

من جانب آخر قام عدد من ضباط مديرية التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بزيارة إلى مجموعة من المرضى العسكريين في مختلف مستشفيات القوات المسلحة بالدولة واطمأنوا على أحوالهم ونقلوا إليهم التهاني، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعيده الله عليهم وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية.

وتأتي هذه الزيارات لتبادل التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث درجت القيادة العامة للقوات المسلحة على مثل هذه الزيارات في المناسبات الدينية والوطنية للاطمئنان على سير العمل وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين، لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.