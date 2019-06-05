طحنون بن محمد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين في قصر غريبة

المصدر: ■ العين - وام

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المعترض الكبير بمدينة العين.

تواصل

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد من خلالها إمام وخطيب الصلاة على صلة الأرحام والتواصل والتزاور في هذه المناسبة الكريمة وتعزيز قيم الإخاء وروح التسامح التي يتحلى بها مجتمعنا.

ودعا الخطيب المولى، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لما فيه خير وصلاح المجتمع.

استقبال

وعقب صلاة العيد، استقبل سموه بقصر غريبة، جموع المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.