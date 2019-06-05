الشيخة فاطمة تستقبل المهنئات بعيد الفطر السعيد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر، مساء أمس، سمو الشيخات والمعالي الوزيرات وقيادات العمل النسائي والمهنئات بعيد الفطر السعيد.

وقدّم الجميع أطيب التهاني والتبريكات لسموها بالعيد السعيد، متمنيات العمر المديد لسمو «أم الإمارات»، وأن يجزيها الله كل خير على ما قدمته للمرأة الإماراتية.

اعتزاز

وأعربن عن اعتزازهن بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تقوم بأعمال إنسانية جليلة داخل الدولة وخارجها، وتقدم المساعدات الإنسانية للمرأة والطفل في عدد من الدول من بينها نساء وأطفال الروهينغا، إضافة إلى برنامج الشيخة فاطمة للتطوع الذي قدّم العلاج المجاني لعشرات الآلاف من المرضى في أفريقيا وآسيا من خلال المستشفيات والمراكز الصحية التي أقامها في أكثر من عشرين دولة.

وأكدت المهنئات أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تقف بثبات إلى جانب المرأة وإفساح المجال لها لأخذ دورها وتمكينها في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، إذ أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق إنجازات مهمة في مسيرتها، حيث تنعم بالدعم الذي تلقاه أيضاً من القيادة الرشيدة للدولة.