أصحاب الهمم يشاركون في حملة «رمضان أمان»

المصدر: ■ دبي- وام

شاركت مجموعة من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في حملة «رمضان أمان 8»، التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية بتوزيع وجبات الإفطار على السائقين قبل أذان المغرب في موقع تقاطع ستي ووك.

وتميزت المشاركة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الذي أضفى البهجة والسرور على ذوي متلازمة داون والحضور.

وأعربت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون- خلال مشاركتها في الحدث- عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضوره، مشيرة إلى أن سموه يحظى بمحبة كبيرة من أبنائنا من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وأن مشاركته أدخلت السعادة والسرور على قلوبهم.

وأشادت جعرور بالحملة التي تهدف إلى الحد من السرعة الزائدة والحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة للحاق بموائد الإفطار، والتي يشارك بها العديد من الدول، وثمنت حرص القائمين على الحملة على إتاحة الفرصة التطوعية لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون للمشاركة.

وأكدت أن ذوي متلازمة داون لديهم حس عال بمفهوم التطوع ويتفاعلون بهمة عالية في هذه المواقف وبروح تعزز قيم التسامح والتفاعل مع المجتمع بكل فئاته.

وأشارت إلى أن أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون قدموا وجبات الإفطار وسط إعجاب وتقدير وسعادة مستخدمي الطريق، منوهة بأهمية غرس ثقافة وقيم التطوع في نفوس الأبناء وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الفعاليات العامة، التي تعزز قيم المسؤولية وخدمة المجتمع.