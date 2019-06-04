شرطة أبوظبي تدعو للالتزام بقواعد المرور في عطلة العيد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق، لتفادي وقوع الحوادث خلال إجازة العيد.

وأعلن العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية عن إعداد خطة شاملة للسلامة المرورية خلال عطلة العيد، تركز على تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، وحول مصليات العيد وفي المناطق السياحية والحدائق بكل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، لتوفير الانسيابية المرورية والحد من كافة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية خلال عطلة العيد.

وحث السائقين على التحلي بالإيجابية والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام حزام الأمان، والانتباه لتحركات الأبناء داخل المركبة والتقيد بجلوسهم في المقاعد الخلفية للمركبة.