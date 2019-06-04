بلدية أبوظبي تعلن عن جاهزيتها لتلقي البلاغات خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ أحمد سعيد

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن استعدادها لتلقي كافة بلاغات الجمهور والجهات على الخط الساخن على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك حفاظاً على السلامة العامة والمظهر العام ولضمان استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة.

وأكد عبد الله ناصر المحرمي رئيس قسم إدارة الطوارئ والأزمات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النظام البلدي على تعزيز أداء مكونات البنية التحتية في أبوظبي وتقديم رؤية واضحة لمواجهة أي تطورات تحدث خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن الخط الساخن يهدف إلى الحفاظ على مرافق البنية التحتية والمنشآت والمباني من أي خطر يطرأ للمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية وسليمة، مناشداً الجمهور التواصل عبر الرقم 993 أو الواتساب 0569939930.

ونوهت البلدية عن جاهزية الحدائق والمتنزهات والشواطئ والمرافق الترفيهية لاستقبال الجماهير خلال عيد الفطر المبارك، إذ قامت مراجعة كافة التجهيزات والمرافق، كي تكون في أبهى حلة استعداداً لاستقبال العائلات والأسر في العيد.