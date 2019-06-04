«إصلاحية أبوظبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء خلال العيد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

حددت شرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع خلال عطلة عيد الفطر.

وستكون مواعيد الزيارات في إدارة الوثبة بدءاً من يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ومن الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، وتشمل فئة النساء من الزوار وجميع القضايا عدا المخدرات من فئة النزلاء، كما يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 لفئة النساء من الزوار ولقضايا المخدرات من فئة النزلاء وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة المسائية من الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساء، ويكون يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 لفئة النساء من الزوار ولعنبر (9) من فئة النزلاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ويوم الخميس 6 يونيو 2019، لفئة الرجال من الزوار ولعنبر (9) من فئة النزلاء وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، فيما يكون يوم لجمعة 7 يونيو 2019 لفئة الرجال الأجانب من الزوار ولجميع القضايا عدا المخدرات من فئة النزلاء وذلك من الثامنة وحتى 11 صباحاً، أما الفترة المسائية فتكون لقضايا المخدرات من 3 وحتى5 عصراً.

وتكون الزيارة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالعين، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، لفئة النساء من الزوار ولفئة الرجال من النزلاء بقضايا المخدرات وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، فيما تكون الفترة المسائية من الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساء، ويكون يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 لفئة الرجال العرب من الزوار والنزلاء وذلك بجميع القضايا عدا المخدرات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، فيما تكون الفترة المسائية لنفس الفئتين في قضايا المخدرات وذلك من 3 وحتى 5 عصراً، ويكون يوم الخميس 6 يونيو 2019 للعائلات من فئة الزوار والنساء من فئة النزلاء في جميع القضايا من 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.