هيئة الأعمال الخيرية في عجمان تكرّم 20 يتيماً

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

استضاف مجلس الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان ملتقى «تكريمهم سعادتكم» وذلك بحضور20 يتيماً من الأيتام المتميزين الذين تكفلهم الهيئة، وتم تكريمهم، وذلك بحضور عدد من المحسنين الذين يدعمون مشاريع رعاية الأيتام في هيئة الأعمال الخيرية، وشهد فعاليات حفل التكريم حمد بن غليطة الغفلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وأعضاء مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان والمدير التنفيذي للهيئة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية حرص الهيئة على رعاية الأيتام راعية كاملة من خلال توفير كافة الخدمات، سواء كانت داخل أو خارج الدولة، وتكفل الهيئة ما يزيد على 700 يتيم داخل الدولة وأكثر من 60 ألف يتيم خارج الدولة توفر لهم كل مقومات الحياة الكريمة.

رعاية الأيتام

وقال رئيس مجلس أمناء الهيئة: إن الشريعة الإسلاميّة السمحاء شددت على أهمية رعاية الأيتام وإحاطتهم بالمودة والرحمة التي فقدوها وأقر لهم من الحقوق ما يكفل لهم حياة كريمة ومستقرة، تعود على المجتمع بالأمن والاستقرار وتساهم في بناء مجتمع سليم خالٍ من الحقد والكراهية، وتسوده روح المحبة والمودة، واهتم الإسلام بشأن اليتيم، وحث الشارع الحكيم على وجوب توفير الرعاية له، والعناية به وتعويضه ولو جزءاً يسيراً من المحبة والحنان بعد فقد الأب.

من جانبه أكد الشيخ الداعية خليفة العليلي على أهمية كفالة الأيتام ورعايتهم، لأن اليتيم يظل مهيض الجناح، كسير القلب، حزين النفس، ويحتاج إلى كثير من العطف والرعاية، ولذلك اهتم الإسلام بأمر اليتيم، وأولاه عناية خاصة ودعا إلى الإحسان إليه ورعايته وكفالته وجعل القرآن الكريم الإنفاق على اليتامى في الترتيب بعد الإنفاق على الوالدين والأقربين.

بيوت للفقراء

وخلال الحفل أعلن خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة، عن إطلاق مبادرة لبناء بيوت للفقراء في قرى دولة النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، تحت عنوان «آووهم»، موضحاً أن المبادرة تستهدف بناء أكثر من 1000 مسكن بكلفة إجمالية للمساكن تتجاوز 20 مليون درهم.

وذكر أن الهيئة بدأت في بناء الدفعة الأول من المساكن والتي تتكون من 100 مسكن ومستهدف الانتهاء منها نهاية العام الجاري 2019، ويتكون المسكن من غرفة وصالة وحمام ومطبخ كلفة المسكن الواحد تتجاوز 19 ألف درهم.

وشهد الملتقى فقرات منوعة تحدث خلالها راعي الحفل عن أبرز إنجازات الهيئة في مجال رعاية وكفالة الأيتام، تلاها فيلم قصير لمجموعة أعمال ومشاريع الهيئة خلال العام الجاري، ثم تكريم الأيتام وكبار المحسنين ورجال الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، وقدم فقرات الملتقى الإعلامي المبدع حسين العامري.