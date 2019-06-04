شرطة أبوظبي توزّع بطاقات معايدة على الشركاء

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت شرطة أبوظبي، بطاقات معايدة وتهنئة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، خلال زيارات ميدانية نظمتها للشركاء الاستراتيجيين.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية أن المبادرة تأتي في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية، ضمن عام التسامح، وتعزيز روح الوحدة والتآخي والمحبة، معرباً عن تقديره لمتانة الروابط والعلاقات المؤسسية مع الشركاء.

وأوضح أن المبادرة تعزز تأصيل أرقى معاني التآلف والتماسك المجتمعي، وقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على دولة الإمارات باليمن والبركات.