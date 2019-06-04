«مرور رأس الخيمة» تُعفي السائقين من المخالفات احتفاء بعيد الفطر

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أطلقت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بقسم المباحث والضبط المروري، بالتعاون مع أفرع المرور الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة وفريق التوعية والإعلام المروري وقسم المرور والدوريات، مبادرة «نعطيك فرصة»، استهدفت السائقين بمختلف الطرق والأماكن على مستوى الإمارة على مدار يومين متتاليين، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وذلك بإعطاء إرشادات وتعليمات تقديم الخدمة المتميزة للسائقين حسب الاشتراطات الواجبة، حيث قام الفريق بتوزيع نماذج توعوية مطابقة لورقة المخالفات من خلال حملة تفتيشية تم تنظيمها، بهدف تنفيذ المبادرة بدلاً من تحرير المخالفات عليهم بشكل مباشر بمنحهم التهنئة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشارك في المبادرة الرائد حسن الزعابي مدير فرع المباحث والتعقيب، يرافقه النقيب حمد علي الشحي مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث، والملازم عبدالله الزعابي مدير فرع حجز المركبات.