«إصلاحيات دبي» تحدّد مواعيد زيارة النزلاء خلال المناسبة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تتقدّم الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الإدارة تحرص على تواصل النزلاء مع أهاليهم وذويهم في أوقات تناسب الجانبين، إضافة إلى تأمين الأجواء المناسبة لهم بما يحقق الهدف المرجو منها وبما يتلاءم وبهجة عيد الفطر السعيد.

وأوضح أن الإدارة العامة حددت مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الفطر المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث.

تبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم «1» في إدارة السجن المركزي خلال أول أيام عيد الفطر السعيد في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم «2» من الساعة 10 وحتى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال إلى فئة المواطنين ورعايا الدول العربية في سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال أول أيام عيد الفطر في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وحتى 11:30 صباحاً.

وتبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم «3» في إدارة السجن المركزي خلال ثاني أيام عيد الفطر السعيد في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم «4» من الساعة 10 وحتى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال إلى الجنسيات الأخرى في سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال ثاني أيام عيد الفطر في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وحتى 11:30 صباحاً.