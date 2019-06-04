«صحة» تؤكد أهمية اتباع نظام غذائي مفيد خلال عيد الفطر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ضرورة الاستمرار في تناول الغذاء الصحّي خلال أيام عيد الفطر السعيد، كما كان متّبَعاً خلال شهر رمضان المبارك، والعودة تدريجاً إلى النمط الغذائي العادي بعد شهر رمضان.

وتقدمت «صحة» بالتهنئة للقيادة الرشيدة، ولشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلة الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. وقالت خولة الحوسني أخصائية التغذية: إن النمط الغذائي المتدرج يساعد الجهاز الهضمي على استقبال أطعمة صحِّية في وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من تناول وجبات كبيرة على دفعة واحدة، ويعمل هذا النمط على تأقلم الجهاز الهضمي والعودة للنمط الغذائي الطبيعي الذي كان سائداً قبل الصيام من دون أن يخلق مشاكل في المعدة.

وأكدت أهمية الاستمرار في تناول كميات كافية من السوائل والأطعمة الغنية بالمحتوى من الألياف الغذائية، وذلك لتجنُّب حالات الإمساك خلال أيام العيد، ومن المستحسن تناول بضعة حبَّات من التمر قبل صلاة العيد، وبعد الصلاة يمكن تناول إفطار خفيف مُكَوَّن من خبز عربي (قمح كامل)، وحليب قليل الدسم، وجبن أو لبنة قليلة الدسم، ومقدار من الفاكهة.

ونصحت بتناول الوجبات الرئيسة خلال العيد في أوقات مقاربة لأوقات الإفطار والسحور ومن ثم تقريب مواعيد الوجبات تدريجاً حتى تعود إلى نفس الوقت المعتاد، ما يساعد الجسم تدريجاً على استعادة نظامه الغذائي الطبيعي.