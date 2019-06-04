شرطة عجمان توزع زكاة الفطر للعاملين في القيادة

المصدر: عجمان-البيان

ضمن سلسلة المبادرات الخيرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة عجمان في شهر الخير، وزع فريق السعادة والإيجابية، زكاة الفطر المقدمة من أصحاب الخير إلى عمال القيادة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية، المتمثل بتقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال المقدم عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، إن تنفيذ المبادرة جاء ضمن إطار تحقيق مسؤوليتها المجتمعية تجاه العاملين في القيادة، وتعزيزاً لأسس الترابط الإنساني في شهر رمضان المبارك.

وقام أعضاء فريق السعادة والإيجابية بشرطة عجمان، بتوزيع زكاة الفطر على العمال، متمثلة بـ 110 طرود لـ 70 من عمال القيادة، وقدموا لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

من جانبهم، عبّر عمال القيادة عن سعادتهم بهذه المبادرة الطيبة.