«أبوظبي للتقاعد»: 200 موظف نفّذوا 5 مبادرات إنسانية خلال رمضان

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

انتهى صندوق أبوظبي للتقاعد من تنفيذ خمس مبادرات اجتماعية وإنسانية، امتدت على مدار شهر رمضان الكريم، تحت عنوان «رمضانا خير»، وذلك ضمن فعاليات الصندوق لعام التسامح، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في هذه الفعاليات الرمضانية تجاوز 200 من موظفي الصندوق.

واستهل الصندوق مبادراته خلال الشهر الكريم، بالمشاركة في تعبئة وتغليف 500 وجبة إفطار رمضاني قام موظفو الصندوق بتوزيعها على الصائمين بمدينة أبوظبي، كما تم تنظيم زيارات لعدد من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في مركز المضيف التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطمئنان على صحتهم، ضمن مبادرة «زيارة كبار المواطنين».

وشملت المبادرات الخمس أيضاً، تنظيم زيارة لمستشفى مدينة خليفة الطبية، قام بها وفد من موظفي الصندوق الذين وزّعوا خلالها الهدايا على الأطفال من مراجعي العيادات الخارجية.