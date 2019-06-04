الإمارات تشارك في احتفال إيطاليا بعيدها الوطني

المصدر: Ⅶ روما - وام

شارك عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى روما، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني لإيطاليا بحضور سيرجو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى روما.

ونقل السفير الشامسي - خلال الاحتفال الذي أقيم بقصر رئاسة الجمهورية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرئيس سيرجو ماتاريلا والشعب الإيطالي الصديق. من جانبه حمَّل الرئيس الإيطالي السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.