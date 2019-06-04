بلدية دبي توفر 4 مقاصب خلال فترة العيد

المصدر: Ⅶ دبي - وائل نعيم

كشف علي الحمادي، مدير قسم المقاصب في بلدية دبي، لــ«البيان» أن عدد الذبائح في مقاصب دبي خلال شهر رمضان المبارك تجاوز 23 ألف ذبيحة، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يتم استقبال 3 آلاف ذبيحة خلال فترة عيد الفطر.

وقال: «وفرت بلدية دبي 4 مقاصب خلال فترة العيد هي: مقصب القصيص ويفتح من الساعة الـ 8 صباحاً لغاية الـ 6 مساء، ومقاصب القوز والليسيلي وحتا يفتحون من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 2 ظهراً، وذلك على مدار أيام العيد.

وأوضح أنه بالنسبة للمطاعم والمطابخ الشعبية الذين لديهم طلبات كبيرة تفوق 100 ذبيحة يمكنهم التواصل معنا لتشغيل المقاصب ليلاً لخدمتهم وتلبية طلباتهم، حتى يتسنى لهم خدمة زبائنهم على أكمل وجه. وأشار إلى أن داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي يتابع بشكل دائم عمل المقاصب ويوجهنا بتقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم.

مقصب ذكي

وقال: «منذ بداية شهر رمضان المبارك اكتملت كل الاستعدادات بتطوير وتحديث المقصب الذكي، حيث يتم اختيار الذبيحة من المواشي الاسترالية بكل سهولة عبر تطبيق «المواشي» دون حضور المتعامل للمقصب وتفعيل خدمة الملحمة التابعة لتطبيق المواشي بمقصب القصيص ومقصب القوز، والانتهاء من جميع عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية لكل المقاصب، وذلك من منطلق الحفاظ على الصحة العامة وتشجيعاً للذبح داخل المقاصب والحد من ظاهرة الذبح العشوائي والقصابين المتجولين.

برنامج توعوي

وذكر أنه تم مؤخراً تقديم برنامج توعوي للجمهور عن أهمية الذبح داخل المقاصب وعدم اللجوء للقصابين المتجولين مما يسهم في نقل الأمراض وانتشار الأوبئة، وستستمر الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طيلة أيام شهر رمضان المبارك والإعلانات الإذاعية لتوعية أفراد المجتمع، وذلك لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة عالية على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتلوث البيئة.

تحسين الخدمات

وبدأت بلدية دبي بعدة مبادرات لتحسين خدمات المقاصب ذات جودة عالية لكل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث تم مؤخراً افتتاح مقصب الليسيلي بالمنطقة بالقرب من سوق الجمال، ليخدم أفراد المجتمع بالمنطقة الليسيلي ومرغم، حيث يعمل بسعة استيعابية 20 ذبيحة من المواشي الكبيرة في الساعة و 120 ذبيحة من المواشي الصغيرة في الساعة، كما تم صيانة جميع صالات الذبح والبرادات بمقصب القصيص.