شرطة دبي تتسلم 500 بطاقة ممغنطة من مؤسسة عيسى القرق الخيرية

المصدر: ■ دبي - البيان

تسلّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بطاقات ممغنطة بقيمة 125 ألف درهم من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بهدف توفير كسوة العيد لأبناء النزيلات، وأبناء النزلاء في الخارج.

وكانت المقدم جميلة الزعابي مدير سجن النساء في دبي، قد تسلّمت البطاقات الممغنطة من عيسى فريد القرق مدير عام مجموعة عيسى صالح القرق التجارية والصناعية، ومحمد فاروق المدير التنفيذي لمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية وأثنت المقدم جميلة الزعابي على البادرة الكريمة لمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، موضحة أن عدد البطاقات الممغنطة يبلغ 500 بطاقة، قيمة كل منها 250 درهماً.