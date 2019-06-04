«إسلامية دبي» تختتم فعاليات رمضان دبي 2019

المصدر: ■ دبي-البيان

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات «رمضان دبي» 2019 في دورتها الأولى والتي انطلقت في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، حيث استقطبت قرابة نصف المليون من المصلين والمصليات على تنوع المساجد المختارة في الإمارة لتنفيذ فعاليات هذا الموسم الفضيل، واستضافت لذلك 123 قارئاً من داخل الدولة وخارجها، والذين قاموا بإحياء الصلوات والإمامة بالناس في صلاتي التراويح والقيام طيلة ليالي الشهر الفضيل بأصواتهم العذبة وتلاواتهم المؤثرة.

واستمرت فعاليات رمضان دبي الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على مدار أيام شهر الرحمة والغفران، بمشاركة كوكبة من قراء العالم الإسلامي والعربي إلى جانب نخبة من المتحدثين والمفتين والواعظين والمختصين في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية، قدموا باقة من الفعاليات المختلفة تضمنت مجالس رمضانية ومحاضرات تثقيفية وتعليمية وجلسات إفتاء، بالإضافة إلى إقامة معرض العالم في رمضان وذلك تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش».

واستضاف الحدث قائمة من كبار القراء أبرزهم، القارئ مشاري بن راشد العفاسي ( الكويت ) وسعد بن سعيد الغامدي ( السعودية )، وإدريس أبكر( اليمن )، وعادل عبد الله ريان ( اليمن )، ووديع اليمني ( السعودية)، وعمر سلطان (العراق)، وفهد واصل المطيري( الكويت)، وحمزة الفار( الأردن) وقتيبة الزويد ( الكويت) ومحمد مبارك الفاو(البحرين) ورابوف سيراتو (طاجكستان) وأحمد بن بشار الشيخي( السعودية) وسيف محمد السويدي وعبدالرحمن إبراهيم السويد، وعمر عبدالعزيز الكندي من داخل الدولة.

ورفع الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لرمضان دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى القيادة وشعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الغالية والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الشيباني على أهمية الأعمال الخيرية والتطوعية ونشر القيم النبيلة والإنسانية لا سيما في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه هذه الأعمال التي تعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتجسد قيم التسامح التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة كمنهج حياتي راسخ، والتي انعكست بصورة واضحة في شتى المجالات والأعمال لهذا العام بشكل خاص وهو عام الإمارات للتسامح.

خطة

وقال رئيس اللجنة العليا لرمضان دبي «يأتي تنظيم رمضان دبي في إطار خطة الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الدائرة استجابة لعام التسامح 2019 وهو مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والأجنبية المختلفة، وبث وتعزيز قيم التعايش السلمي وتقبل التنوع والتعددية واحترام الآخر، من خلال تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة الشريفة عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج والفعاليات التثقيفية والدينية والترفيهية والتي تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والعائلات من مختلف الأديان والجنسيات قاطبة، بالإضافة إلى موظفي وموظفات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص».

كما شهدت الفعاليات تنظيم أكثر من 70محاضرة تثقيفية وتوعوية استهدفت ما يزيد عن 10000 من موظفي وموظفات بعض المؤسسات الحكومية ورواد المساجد من المصلين ومرضى بعض المستشفيات في الإمارة، تحقيقاً لأهداف رمضان دبي بإقامة شراكات مع الدوائر الحكومية وتشجيعهم على تنظيم برامج تثقيفية تفاعلية للموظفين والعملاء خلال الشهر الكريم، فضلاً عن نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والأجنبية المختلفة.

ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أكثر من 200 جلسة إفتاء خلال الشهر الفضيل استفاد منها ما يفوق 13.000 من روّاد المساجد والمستهدفين في خطط الإفتاء لهذا الموسم، بهدف رفع مستوى الفقه في الدين لديهم، ولاسيما في المسائل والأحكام الشرعية.

برنامج

وقال أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لرمضان دبي 2019: تم إعداد برنامج متكامل قبل بدء شهر رمضان المبارك، قائم على تنظيم جلسات للإفتاء، لتشمل مختلف الأماكن في إمارة دبي، سواء من خلال مساجدها، أو بالتنسيق مع بعض الدوائر الحكومية فيها، كما تم تخصيص فريق يضم نخبة من أهل العلم والاختصاص بالفتيا في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.