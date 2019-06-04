المصدر: ■ دبي - البيان

أعلن المركز البريطاني للمسالك البولية وجراحات اليوم الواحد عن إطلاق حملة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا لدى المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً وتهدف هذه الحملة الشاملة التي يقوم بها المركز عبر الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث فرق نوعي في مستويات الوعي لدى الرجال بأهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا وخفض عدد الوفيات الناتجة عن هذا المرض بشكل ملموس.

هذا وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الحملة التي أطلقتها جمعية الإمارات للمسالك البولية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، والجهود التي تبذلها من أجل رفع سويات الوعي بين المواطنين والسكان على حد سواء بطرق الوقاية من هذا المرض الخطير.

وفي إطار تعليقه على هذه الخطوة، قال الدكتور عبد القادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية: «يسعدنا دائماً أن نرى مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة تلعب دوراً فاعلاً في توعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية الخطيرة مثل سرطان البروستات. ونحن واثقون من أن هذه الخطوة التي أعلن عنها المركز البريطاني للمسالك البولية سيكون لها دور فاعل في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض سرطان البروستاتا في دبي والإمارات».

بدوره قال الدكتور نبيل متري، رئيس ومؤسس المركز البريطاني للمسالك البولية وجراحات اليوم الواحد: «نطمح من خلال هذه الخطوة إلى إجراء فحوصات مجانية للعشرات من المواطنين من كافة الإمارات خلال الشهر القادم. ونتطلع في المركز إلى استقبال الجميع دون استثناء في مقرنا الكائن على شارع الوصل في دبي».