حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يهنئان بالمناسبة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، راجياً المولى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة المباركة، داعياً العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.