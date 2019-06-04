حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يؤديان الصلاة

يؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد قصر ليوا بمنطقة الظفرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

ويستقبل سموه عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر مباشرة جموع المهنئين بقصر ليوا.

كما يؤدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع المعترض الكبير بمدينة العين.

ويستقبل سموه عقب الصلاة مباشرة في قصر غريبة المهنئين بهذه المناسبة المباركة أعادها الله على قيادتنا وشعبنا ودولتنا بالخير واليُمن والبركات.