«دار البر» تقيم إفطاراً للصائمين في تشاد

المصدر: دبي-البيان

تكفلت جمعية دار البر بمشروع خيري رمضاني لإفطار الصائمين في تشاد، بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة الإمارات هناك، بناء على طلب من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأكد يوسف اليتيم مدير إدارة المشاريع الخيرية في «دار البر»، أن الجمعية تحرص على مد أيادي الخير والإحسان إلى المحتاجين والفقراء في كل مكان عبر العالم، ترجمة صادقة لقيم وتعاليم ديننا الحنيف، وسياسة ورؤية الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وشدد اليتيم على حرص الجمعية على التجاوب والتفاعل الحي مع طلبات ومقترحات سفارات الدولة في الخارج ومختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ونظيراتها من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار العمل الخيري الإنساني، وبما يصب في صالح ذوي الدخل المحدود حول العالم، وتوفير احتياجاتهم والحد من معاناتهم.