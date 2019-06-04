شرطة أبوظبي تشارك بملتقى غرس زايد

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي بملتقى غرس زايد تحت شعار «غرس زايد.. إماراتي وأقدر»، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وبمشاركة مُتحدثين متخصصين وركز حول تحديات العمل التطوعي، وعقد المُلتقى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مبنى المدرسة الإماراتية في أبوظبي بمشاركة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب عن: المنصة الوطنية للتطوع و«ساند» و«تكاتف» ومبادرة «زايد العطاء» من برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع وصندوق وطن والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

وركز الملتقى على عدة محاور حول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تحفيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي وبيان مسؤولية وسائل الإعلام باختلافها على نشر الثقافة التطوعية والتشجيع على الانخراط في الأعمال الإنسانية.

وهدف الملتقى إلى تمكين الشباب من المشاركة في الأعمال التطوعية وتعزيز ثقافة التطوع لديهم، وتضمين الأهداف الأساسية للعمل التطوعي لما يخدم صالح الناس وتمكين الشباب من العمل بأفكارهم ورؤيتهم التطوعية لما فيه ضرورة لبناء المجتمع، وتوظيف التطوع من أجل مبادرات لصنع إنجازات إماراتية نابعة من قيمنا النبيلة وتمكين الأسرة من تبني فكر التطوع لتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها.

وقدم فريق عمل مبادرة كلنا شرطة ورشتين للهيئة التدريسية الأولى حول أهمية التطوع للمجتمع قدمها الملازم فضل صالح التميمي مدير فرع الأنشطة والبرامج قسم كلنا شرطة والثانية عن الثقافة التطوعية قدمها الملازم أول حميد زايد الكلباني مدير فرع خدمة المتعاملين والاستقطاب من قسم كلنا شرطة.