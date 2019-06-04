سفير الدولة في المكسيك يشارك في مراسم تنصيب رئيس السلفادور

المصدر: مكسيكو سيتي- وام

بتكليف من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، شارك أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مراسم التسليم الرئاسي في جمهورية السلفادور، أول من أمس، والتي جرت لأول مرة في تاريخ السلفادور في ساحة «الجنرال جيراردو باريوس» في العاصمة بطلب من نجيب بوكيلة رئيس السلفادور.

شهدت مراسم التسليم إقبالاً واسعاً من مختلف فئات الشعب ورؤساء وممثلي الدول المدعوة وأعضاء من الحكومتين السابقة والجديدة، حيث تسلم الرئيس نجيب بوكيلة مقاليد الرئاسة من الرئيس السابق سالفادور سانتشيس سيرين وسط احتفال كبير. ونقل سفير الدولة خلال لقائه رئيس السلفادور تحيات القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.