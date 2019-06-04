"الوطني للأرصاد" يتوقع هطول الأمطار خلال فترة عيد الفطر

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة خلال فترة عيد الفطر السعيد وسط طقس حار بوجه عام ومغبر وغائم جزئيا على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق صباح يوم الثلاثاء.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 37 - 43

المناطق الداخلية 43 - 47

المناطق الجبلية 28 - 35

وفيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 28 - 31

المناطق الداخلية 25 - 29

المناطق الجبلية 23 - 28

ونصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.