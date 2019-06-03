مواعيد صلاة عيد الفطر في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة:

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جاهزية جميع مساجد الجمعة ومصليات العيد على مستوى الدولة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440 هـ.

ووفقا للشئون الاسلامية والأوقاف «تقام صلاة عيد الفطر المبارك في أبو ظبى عند الساعة 5:50 صباحا وفي دبى الساعة 5.45 صباحا، والشارقة الساعة 5.44 وعجمان 5.44 ورأس الخيمة 5.41، والعين 5.44 والفجيرة 5.41، وام القيوين 5.43 وخورفكان 5:41 صباحا.



ورفع الدكتور الكعبي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيدا بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تجدها الهيئة من قبل سموهم، داعيا الله أن يمن على سموهم بموفور الصحة والعافية وأن يكافئهم خيرا على ما قدموه للإسلام والمسلمين والبشرية كافة.



وقال الدكتور الكعبي إن الهيئة قد أعدت مبكرا مصليات العيد وجهزتها بكامل ما تحتاجه وهيأتها بصورة كاملة لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية للإدارات المختصة والتواصل مع مفتشي المساجد، مؤكدا أن الهيئة حريصة على توفير أقصى وسائل الراحة للمصلين وإكمال فرحتهم عقب أدائهم فرضا عظيما وهو صيام الشهر المبارك، داعيا الله أن يعيده على شعب الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.



خطبة العيد



وتركز خطبة العيد التي أعدتها الهيئة العامة للشئون الاسلامية والأوقاف لهذا العام على أهمية إعلاء القيم الأخلاقية، والتعاون والتكامل بين البشرية فهي من مبادئ الأخوة الإنسانية، حيث أجمعت تعاليم الأنبياء والمرسلين على تحقيق الألفة، وترك الفرقة، وأكد على ذلك القرآن الكريم في قول الله عز وجل: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه).