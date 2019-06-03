طقس العيد حار ومغبر وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي-البيان

نصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتوقع أن يكون الطقس خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري حاراً بوجه عام ومغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة ستزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق صباح يوم الثلاثاء.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل والجزر ما بين 37 ـ 43 درجة وفي المناطق الداخلية ما بين 43 ـ 47 وفي المناطق الجبلية ما بين 28 ـ 35 درجة درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة في السواحل والجزر ما بين 28 ـ31 درجة وفي المناطق الداخلية ما بين 25 ـ 29 درجة وفي المناطق الجبلية ما بين 23 ـ 28 درجة مئوية