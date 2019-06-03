حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الشيخ زايد بالفجيرة

المصدر: وام

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

و يؤدي الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد و الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة و الإعلام و الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي و الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ و أعيان و وجهاء البلاد و مدراء الدوائر المحلية و الإتحادية و المواطنين و الجاليات العربية و الإسلامية.

و يتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين و المقيمين في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر ولمدة يومين.