حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ زايد

المصدر: وام

يؤدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين.

و يؤدى الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما يؤدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ و كبار المسؤولين و رؤساء و مدراء الدوائر المحلية و الاتحادية و المواطنين و المقيمين بأم القيوين.

و يستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب صلاة العيد مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ و الوزراء و كبار المسؤولين و أعضاء البعثات القنصلية العربية و الإسلامية و الأجنبية المعتمدين لدى الدولة والمواطنين و أبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.