إجراءات صارمة للحد من استخدام الخلطات المحظورة في الحنّاء

المصدر: دبي - وائل نعيم

ألزمت بلدية دبي مراكز التجميل والصالونات بوضع لوحات تحذيرية توعوية، حول الممارسات الخاطئة في مراكز التجميل والصالونات النسائية، وأطلقت حملات توعية للتحذير من عواقب تقديم الخدمات المنزلية للتجميل، والعناية الشخصية، واستخدام مواد قد تسبب حروقاً للجلد، مثل الحناء السوداء، كما اتخذت إجراءات صارمة للحد من استخدام الخلطات المحظورة في الحناء.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، لــ«البيان»، إن بلدية دبي تحرص على التأكد من تطبيق الصالونات، ومراكز التجميل النسائية، الاشتراطات والمعايير الخاصة بسلامة الأفراد في الإمارة، حيث تنشر تعاميم على الصالونات النسائية ومراكز التجميل في دبي، في ما يخص إجراءات استخدام الحناء أو أي مواد أخرى، قد تؤثر سلباً في سلامة النساء.

برنامج رقابة

وأشارت رفيع إلى أن البلدية لديها برنامج دوري للرقابة على المراكز والصالونات، عن طريق كادر مؤهل من ضباط الصحة والسلامة، للتفتيش على المستحضرات والمواد الاستهلاكية داخل الصالونات ومراكز التجميل النسائية، مشيرة إلى أن البلدية تنفذ حملات رقابية مكثفة، خلال الأعياد والمناسبات الوطنية، للتأكد من الالتزام بمعايير ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، إذ تسحب المواد والمنتجات المخالفة للمواصفات المعتمدة.

تحذير

وحذرت الدكتورة رفيع من بعض الممارسات الخاطئة من الجمهور، مثل إحضار بعض النساء مستحضرات إلى الصالون ومركز التجميل، علماً بأن البلدية تحقق في الحالات التي تؤدي إلى حروق أو تحسس جلدي، نتيجة استخدام مستحضرات ومواد وخلطات غير معتمدة، ومحظور استخدامها في الصالون، سواء المستخدمة لدى الصالون، أو التي يحضرها الزبائن، ويتم على أثرها اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهة المخالفة.

وأوضحت أن البلدية أصدرت تعميماً، يمنع خلط الحناء بأي مواد كيميائية مثل البترول، وصبغات الشعر، والأحماض، أو أي مادة لها آثار سلبية في البشرة، ومنع استخدام صبغات الشعر على الجلد كبديل لمادة الحناء. وأكدت، أن البلدية تقوم بسحب عينات، للتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة.

فريق ميداني

وقالت الدكتورة نسيم رفيع، إن تشديد الرقابة على صالونات التجميل أسهم، بشكل كبير، في الحد من استخدام الخلطات المحظورة للحناء، إذ يقوم فريق عمل ميداني، مكون من مفتشات، بمراقبة 3855 صالوناً نسائياً ورجالياً في دبي، كما تراقب البلدية المواد والمنتجات الاستهلاكية، للتأكد من تسجيلها في نظام «منتجي»، الذي يعتبر أول نظام من نوعه على مستوى العالم.

4 بلاغات

أوضحت الدكتورة نسيم رفيع، أن بلدية دبي تتلقى الملاحظات عن طريق نظام البلاغات على الخط الساخن 800900، أو من خلال تطبيق 24/‏‏‏7، مضيفة أنها تلقت 4 بلاغات بخصوص «الحناء السوداء»، خلال عام 2018.