جاهزية حدائق وشواطئ رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن جاهزية حدائق وشواطئ الإمارة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشارت الدائرة إلى تسريع وتيرة الأعمال التطويرية لافتتاح حديقة صقر العامة قبل حلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتجهيز الشواطئ البحرية المفتوحة أمام الزوار والتي تعد الوجهة الأولى للمواطنين والمقيمين وخاصة خلال الفترة المسائية التي تشهد ارتفاع الأعداد للاستمتاع بأوقاتهم.

صيانة

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة أنهت أعمال الصيانة في مرافق حديقة صقر العامة بعد إغلاقها لأكثر من 40 يوماً نتيجة لاقتحام مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق الإمارة خلال شهر أبريل الماضي، حيث قامت الفرق الهندسية والزراعية بإعادة تشغيل الحديقة وافتتاحها لاستقبال الزوار قبل عيد الفطر.

توسعات

وأشار إلى أن حديقة صقر تعد الوجهة الأولى للزوار في رأس الخيمة أو خارجها، خاصة بعد أعمال التوسعات التي شهدتها الحديقة خلال الأشهر الماضية، ومنها مشروع إنشاء أول ساحة للتزلج على العجلات وألواح التزلج ودراجات «بي إم إكس» الهوائية.

وأضاف: «يأتي مشروع ساحة التزلج ضمن مشاريع تحويل حديقة صقر إلى حديقة شاملة «ترفيهية رياضية تعليمية»، ومنها افتتاح أول منطقة لأصحاب الهمم وتطوير جميع المرافق لتلائم متطلبات تلك الفئة الهامة في المجتمع، وإنشاء أول منصة مشاهدة بإطلالة شاملة على مناطق الحديقة، بالإضافة للشلال المائي المدعوم بالإضاءة الاصطناعية التي توفر للزوار أجواء مثالية للاستمتاع بأوقاتهم، كما يتضمن المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمواقف المركبات داخل وخارج الحديقة إلى 1700 موقف جديد مع وضع مساحات إضافية للتوسعات المستقبلية وزيادة المواقف إلى 2000 موقف للمركبات».

التزام

وأكد الحمادي أهمية تكاتف المجتمع مع جهود فرق العمل بالدائرة لمنع تشويه المناطق الطبيعية والسياحية بإلقاء المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها، مع التأكيد على الالتزام بالتخلص من بقايا فحم الشواء داخل الصناديق المعدنية التي تم تجهيزها لمنع وقوع الحرائق التي كانت تحدث في السابق نتيجة لتخلص الزوار من الفحم داخل الحاويات البلاستيكية، وخاصة على قمة جبل جيس القمة الأعلى في دولة الإمارات والتي تستقطب زوارها طوال العام في ظل انخفاض درجات الحرارة مقارنة بمناطق الدولة.

خطة

وأشار الحمادي إلى أن الدائرة وضعت خطة لتشديد إجراءات دوريات «راقب» المعنية بمنع التجاوزات البيئية، خلال عطلة عيد الفطر، في ظل تزايد أعداد الزوار وخاصة خلال الفترة المسائية على كورنيش القواسم الوجهة المفتوحة أمام العائلات والتي تضم العديد من مناطق الألعاب المخصصة لجميع المراحل العمرية، بالإضافة لمسارات ممارسة رياضية المشي والدراجات الهوائية.

مجسمات

وأضاف الحمادي: «أنجزت الدائرة أعمال تركيب التشكيلات والمجسمات الضوئية لتزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور في تقليد سنوي تحرص عليه الإمارة احتفاءً بقدوم عيد الفطر، والانتهاء من تجهيز مصليات العيد وعمليات الصيانة والتنظيف لاستقبال الأهالي لتوفير الراحة والسعادة للجميع».