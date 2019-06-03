الآلاف يحيون ليلة القدر في مسجد الراشدية الكبير

المصدر: دبي - البيان

أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الجمعة احتفالاً دينياً كبيراً بمناسبة إحياء ليلة القدر، في مسجد الراشدية الكبير، والذي شهد توافد آلاف المصلين مبكراً لإحياء ليلة القدر بالصلاة والقيام والذكر والاستغفار.

جاء ذلك ضمن فعاليات (رمضان دبي) الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار (رمضان دبي تراحم وتعايش).

قدم للحفل فضيلة الشيخ محمود أبو شوشة إمام وخطيب مسجد الراشدية الكبير مهنئاً المصلين بشهر الصيام، ومتحدثاً عن فضل الصيام وعن فضل أيام الشهر الفضيل، خاصة بأن فيه هذه الليلة المباركة ليلة القدر، داعيا الله عز وجل أن ندرك هذه الليلة وننال فضلها العظيم.