«دبي للإحصاء»: 2098 مسجداً في دبي خلال 2018

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف مركز دبي للإحصاء عن أن السعة الاستيعابية للمساجد والمصليات في إمارة دبي، بلغت 636 ألفاً و297 مصلياً بنهاية عام 2018، وذلك استناداً إلى قواعد بيانات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبذلك فإن الطاقة الاستيعابية للمساجد والمصليات ارتفعت بنسبة 2 %، مقارنة بعام 2017.

وجاء في تقرير مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المساجد والمصليات في الإمارة بلغ 2098 مسجداً في عام 2018، غير شاملة مصليات العيد، توزعت ما بين الجوامع ومساجد الأوقات، منها 32 % مسجداً جامعاً، فيما بلغت نسبة مساجد الأوقات 68 % من إجمالي عدد المساجد والمصليات بدبي، حيث زاد عدد المساجد بواقع 7 مساجد خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017.

توزيع

وبتوزيع المساجد حسب جهة الإنشاء، فقد بلغ عدد المساجد المنشأة من قبل الأفراد 773 مسجداً، أي ما نسبته 36.8 % من إجمالي المساجد في إمارة دبي، فيما بلغ عدد المساجد المنشأة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 684 مسجداً، بنسبة 32.6 % من مجمل المساجد والمصليات في الإمارة، أما المساجد المنشأة من قبل الدوائر الحكومية، فقد بلغ عددها 579 مسجداً، بنسبة 27.6 %، وما تبقى من مساجد، وهي 62 مسجداً، فقد تم إنشاؤها من قبل جهات أخرى، كالأندية والجاليات، مشكلة ما نسبته 3 %.

الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على مدى اهتمام الأهالي ببناء المساجد، إلى جانب الحكومية، ما يعكس حرص وتمسك المجتمع الإماراتي بموروثه الديني والثقافي، وحرصه على انتشار المساجد على أرض الإمارات المباركة.

أما في ما يخص توزيع المساجد حسب التقسيمات الرئيسة لإمارة دبي، فقد بلغ عدد المساجد والمصليات في مناطق ديرة 1089 مسجداً، أما في مناطق بر دبي، فقد بلغ عددها 839 مسجداً، فيما بلغ عدد المساجد في مناطق ريف دبي 170 مسجداً.

سعة

ومن حيث سعة المساجد، جاء في المقدمة المساجد ذات السعة من فئة 200 مصلٍ فما دون، بواقع 1248 مسجداً، بنسبة 59.5 %، تلاها المساجد من فئة 201 إلى 400 مصلٍ، بعدد 314 مسجداً، وبنسبة بلغت 14.9 %، ثم المساجد من سعة 401 إلى 600 مصلٍ، والتي بلغ عددها 207 مساجد، مشكلة نسبة مقدارها 9.9 %، فيما بلغ عدد المساجد من الفئات الأخرى، والتي تزيد على 600 مصلٍ 329 مسجداً، بنسبة 15.7 %.

وشهدت نسبة العاملين في المساجد التابعين لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، زيادة بلغت 25 % منذ عام 2015، بعدد إجمالي بلغ 920 عاملاً، موزعين ما بين أئمة وخطباء ومؤذنين ووعاظ ومقيمي شعائر، بواقع 475 إماماً وخطيباً و404 مؤذنين ومقيمي شعائر، و41 واعظاً.