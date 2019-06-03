1.6 مليون درهم لـ 450 أسرة متعفّفة وزعتها «بيت الخير» خلال 4 أشهر

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

نفذت جمعية بيت الخير فرع عجمان، عدداً من المشاريع الإنسانية والخيرية والتطوعية منذ انطلاقة عام التسامح، لتجسيد قيم وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، بما يلبي متطلبات رؤية 2021، والهادف إلى تقديم خدمات إنسانية متميزة، تستهدف الأسر المتعففة والمستحقة من المواطنين والمقيمين على مستوى عجمان في مختلف المناطق.

وقالت أميرة محمد شاكر مدير فرع جمعية بيت الخير في عجمان، لـ «البيان»: تم إنفاق 1,639,466 درهماً خلال الأشهر الأربعة الأولى في عام التسامح، ليستفيد منها ما يقارب 450 أسرة متعففة ومستحقة من كافة الفئات المجتمعية، وبمختلف المساعدات، وتنوعها بتنوع احتياجات كل أسرة، وأن الفرع يسعى إلى إنجاح خطط عمل وبرامج مجلس الإدارة، من خلال تنفيذه لعدد من المشاريع والبرامج الرامية للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي والتعليمي للأسر المتعففة والفئات الضعيفة ومحدودية الدخل، تعزيزاً للتكافل المجتمعي، والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية.

وأضافت، جاري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسة المنبثقة من رؤى وأهداف مجلس الإدارة، والمشتملة على 7 مشاريع أساسية، وهي سداد رسوم علاجية، ورسوم مراكز تأهيلية لأصحاب الهمم، وهما ضمن مشروعي «فزعة» و«بسمة».

دعم طلبة العلم

وأكدت مدير فرع بيت الخير في عجمان، تنفيذ مشروع برنامج «تعليم»، حيث يشكل دعم التعليم، أحد الأهداف الرئيسة التي قامت من أجلها، وتساعد الجمعية عبر فروعها في مناطق الدولة، الطلبة من أبناء الأسر المتعففة، حيث تم سداد رسوم مدارس لما يزيد على 50 طالباً وطالبة، بقيمة 142,263درهماً.

في حين تم تقديم مساعدات مالية لطلبة الجامعات، ما يزيد على 20 طالباً، بقيمة 109,446 درهماً، حيث إننا نحرص على العمل ببناء أجيال متعلمة ومثقفة قادرة على العطاء والعمل من أجل وطنها وخدمة المجتمع.