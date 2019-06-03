«خيرية الفجيرة» تنفّذ مشاريع بقيمة 45 مليون درهم حتى منتصف 2019

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الخيرية في عام التسامح، تشمل مساعدات الفقراء والمحتاجين وكفالة الأيتام وحفظ النعمة ومساعدة الطلبة والمرضى والأرامل، وغيرها الكثير، تصل إلى حوالي 45 مليوناً و600 ألف درهم منذ بداية العام حتى 31 نهاية شهر مايو للعام الجاري، استفاد منها قرابة 545 ألفاً و700 فرد.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري، الذي تم من خلاله استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الجمعية، والموجهة لصالح الفقراء والمحتاجين، ضمن الخطة السنوية التي تنفذها الجمعية في عام التسامح 2019.

إفطار الصائم

واطلع المجلس على ما تم إنجازه في مشروع إفطار الصائم، الذي يعد واحداً من أهم مشاريع شهر رمضان المبارك، حيث تم هذا العام زيادة عدد خيام ومواقع الإفطار في 54 موقع من خيام ومساجد، ويبلغ عدد الصائمين المستفيدين من المشروع يومياً 10 آلاف و675 صائماً، بإجمالي يصل إلى 320.250.000 صائم.

دعم

وقال الرقباني: إن الجمعية تقوم أيضاً بدعم وتحفيز الطلاب والطالبات المواطنين، عبر تقديم منح دراسية للمتفوقين عن طريق جامعة الفجيرة.

وأضاف الرقباني أن الجمعية تسعى إلى استقطاب الكفاءات المواطنة، وتطوير الجهاز التنفيذي، ومهارات الموظفين، حيث حصلت الجمعية في عام التسامح 2019، على تجديد شهادتين للجودة الأيزو.

وتوجه الرقباني بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدعم اللا محدود الذي يقدمه سموه للجمعية، وإلى سمو ولي عهد الفجيرة، على متابعة سموه لبرامج ومشاريع الجمعية لصالح الفئات المستحقة للمساعدة، شاكراً هيئة آل مكتوم الخيرية على دعمها ومساندتها للفئات المحتاجة في الجمعية، وإلى بنك دبي الإسلامي، على ما يقدمه البنك من دعم ورعاية متواصلة لبرامج ومشاريع الجمعية.