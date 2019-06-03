30 زيارة وفعالية توعوية خلال حملة «كهرباء دبي» لترشيد الاستهلاك في رمضان

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامجاً توعوياً خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتجنب الهدر والإسراف، إضافة إلى تسليط الضوء على الإرشادات التي يمكن اتباعها لتقليل الاستهلاك، والتي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

شارك في الأنشطة التي نظمتها الهيئة على مدار أيام الشهر الفضيل، أكثر من 23,500 شخص، وذلك عبر 30 زيارة وفعالية مختلفة تضمنت محاضرات توعوية ومسابقات تفاعلية في العديد من المواقع في إمارة دبي بما في ذلك المساجد، وخيام الإفطار، ومطار دبي، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمجالس الرمضانية، ومراكز المسلمين الجدد، ونوادي ذخر، ومراكز أصحاب الهمم واستراحات المواطنين من كبار السن، إضافة إلى عدد من المراكز التجارية. كما شارك فريق التوعية والترشيد في الهيئة في الدورة الثالثة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث تشارك الهيئة بصفتها الراعي الماسي للجائزة، وفي مبادرة «رمضان أمان»، حيث تشارك الهيئة بصفتها راعٍ مشارك في الدورة الثامنة للحملة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يأتي تنظيم هذا البرنامج التوعوي خلال شهر رمضان المبارك في إطار استراتيجية الهيئة لترسيخ أسس الاستدامة البيئية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية لضمان استدامتها لأجيالنا القادمة، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة مستدام في استهلاك الكهرباء والمياه».