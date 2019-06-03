مجلس عارف الشيخ يوصي بالاهتمام بالعربية في المراحل الدراسية الأولى

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أوصت الندوة التي استضافها الدكتور عارف الشيخ الشاعر والمؤلف، بالتعاون مع جامعة الوصل العلمية بمجلسه في منطقة الخوانيج، بالاهتمام بتأهيل الطالب في اللغة العربية في المراحل السابقة للتعليم الجامعي التأهيل المناسب، كما أوصت بتحاشي اللهجات في تدريس الطلبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي أيضاً، وهي من بين 10 توصيات خرجت بها الندوة التي كانت تحت عنوان «اللغة العربية: الواقع والطموح».

حضر الندوة الدكتور سعيد حارب عضو مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الجامعة، وأ.د.عبدالرحمن الشرهان، عضو مجلس أمناء جامعة عجمان، وأ.محمد ذياب الموسى المستشار في شؤون التعليم، وعميد البحث العلمي بجامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور محمد حمدان رجل أعمال، وعدد من المسؤولين وعمداء الكليات، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها وعدد من أساتذة اللغة العربية بالجامعة، إضافة إلى عدد من ضيوف الندوة من موجهي وزارة التربية وأساتذة الجامعات، والمهتمين باللغة العربية.

إنجازات

وافتتح الدكتور عارف الشيخ الندوة، وأشار إلى ما حققته جامعة الوصل من إنجازات، شاكراً جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة لجهوده في إنشاء المدارس الأهلية وجامعة الوصل ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ودعمه المتواصل للكتاب وإتاحة فرص التعليم للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

أدار الندوة د. أحمد المنصوري؛ وتضمنت محاور مهمة دارت حول أهمية اللغة العربية في التعليم الجامعي، واللغة العربية في التعليم الجامعي: الواقع والتحديات، والاهتمام باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحور خاص عن اللغة العربية في جامعة الوصل (النشأة –التطور – المخرجات)، ثم محور عن اللغة العربية والدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الوصل. وأشار المتحدثون في هذه المحاور إلى الواقع الذي تعيشه اللغة العربية، والطموح الذي تصبو إليه.