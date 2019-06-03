حاكم عجمان وعمار النعيمي يؤديان صلاة الفطر في جامع الشيخ راشد بن حميد

المصدر: عجمان - وام

يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الشيخ راشد بن حميد بمدينة عجمان. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان. كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة العيد بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.