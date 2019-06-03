«خيرية سعود المعلا» تتكفل ببناء منزل آيل للسقوط

المصدر: أم القيوين - وام

تكفلت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية ببناء منزل جديد لامرأة من كبار المواطنات تعيش بمفردها في منزلها الآيل للسقوط الكائن بمنطقة البلاد القديمة في إمارة أم القيوين، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشار راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: «أن المؤسسة باشرت بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين ببناء مسكن جديد طبقاً للمواصفات التي تطلبها المرأة المسنة والتي كانت تعيش بمفردها بعيداً عن أهالي الإمارة، وتم بناء منزل جديد لها في منطقة الحمرة وتأثيث المنزل بالكامل، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات الأخرى».