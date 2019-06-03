«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق «وجهتنا»

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مقترح اتفاقية الأداء الإستراتيجي وإطلاق مبادرة «وجهتنا»، وهي الأولى من نوعها على المستوى المحلي، وأحد المشاريع الجديدة للمؤسسّة، ضمن سعيها نحو تطوير خدماتها في نظام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لتنشيط التواصل بينها وبين أولياء أمور وأسر منتسبيها الطلاب أصحاب الهمم.

وفي بداية الاجتماع الذي عُقد بمقر مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة في منطقة العين، رفع مجلس إدارة مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم ومساندة سموهما للمؤسّسة ومراكزها ومنتسبيها من أصحاب الهمم، من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها، وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة لهم.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بجهود وعطاءات كل أعضاء وكوادر المؤسسة في مختلف القطاعات والمراكز والأندية الرياضية التابعة لها التي أسهمت في تحقيق نجاحات جاءت لمصلحة رعاية وتأهيل منتسبي المؤسّسة من أصحاب الهمم.

ونوّه سموه بالمشروعات الناجحة التي حققتها المؤسسة أخيراً بفضل الإرادة والطموح والقدرة في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، بما يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة التي تعمل على توفير كل المقومات لنجاح أصحاب الهمم.

تأهيل

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لفئات أصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسّسة، والتي تساعد على تنمية القدرات والطاقات الموجودة لديهم، وتساعد على عمليّة دمجهم وتمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم .

وناقش المجلس مخرجات زيارة وفد المؤسسة برئاسة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام، إلى المملكة العربية السعودية، ولقاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، لبحث آليات التعاون بين الطرفين.

واطلع مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان على عدد من الموضوعات، منها: تقرير عن استبيان رضا الموظفين ومشروع المقر الجديد لمركز العين للتوحد الذي يأتي في إطار سعي المؤسسة للتوسع في خدماتها لفئات التوحد وإلى استيعاب قوائم الانتظار بمنطقة العين، إضافة إلى الاطلاع على مشروع إنشاء «كافيه النحلة» العلامة التجارية المعتمدة لمنتجات أصحاب الهمم، وكذلك مقترح زيارة وفد من المؤسسّة إلى سقطرى اليمنية لنقل الخبرات والمعرفة للجهات والمراكز المعنية بأصحاب الهمم، وللمشاركة في الجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة لتقديم المساعدة لأهل اليمن.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من: مريم محمد الرميثي، ومبارك سعيد الشامسي، وراشد عتيق كليب الهاملي، والدكتور خالد عيضة الجابري، وعبد الله عبد العالي الحميدان، عضو مجلس الإدارة الأمين العام.

وصرح عبد الله الحميدان بأن «وجهتنا» عبارة عن نظام تعليمي وعلاجي إلكتروني يربط جميع الخدمات الموجهة لمختلف فئات الطلاب من أصحاب الهمم المنتسبين لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يتم من خلاله إدراج خطط الطلاب الفصلية والشهرية في نظام إلكتروني، وإدراج المرحلة القبلية وخطط تعديل السلوك لكل طالب تم ربطه مع مخرجات مناهج وزارة التربية والتعليم، إلى جانب القوائم والبرامج الإنمائية المعتمدة عالمياً.

وقال: «إن المشروع يأتي ضمن مبادرات ومشاريع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تنطلق في حقبة جديدة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة، وتطبيق أحدث طرق الرعاية والتواصل بين المؤسسة وأولياء الأمور، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكينهم ودمجهم ببقية فئات المجتمع ».

وأوضح: «أن المشروع الجديد بوابة إلكترونية تربط الخدمات التعليمية والعلاجية للمنتسبين إلى نظام متابعة وتقييم بين أصحاب الاختصاص».

جهود

تم إنشاء مشروع «وجهتنا» بجهود داخلية من فريق عمل إدارة تقنية معلومات وأصحاب الاختصاص من معلمين واختصاصيين علاج ومجموعة من أصحاب الاختصاص والخبرات في المؤسسة.