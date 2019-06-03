نائبة رئيس وزراء تركمانستان: نتطلع إلى استضافة الأيام الثقافية الإماراتية

المصدر: عشق أباد - وام

أعربت عبدييفا بهار غول قربان مرادوفنا، نائبة رئيس مجلس وزراء تركمانستان لشؤون الثقافة والإعلام والإذاعة والتلفزيون، عن تطلع بلادها إلى استضافة فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية مجدداً.

وقالت عبدييفا مرادوفنا - خلال لقائها السفير حسن عبد الله العضب، سفير الدولة لدى تركمانستان، على هامش حفل استقبال أقيم بمناسبة عيد استقلال جمهورية أذربيجان - «تربطنا علاقات طيبة وقوية مع دولة الإمارات في المجالات كافة، ونتطلع إلى إقامة فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية في تركمانستان مجدداً التي سبق أن استضافتها عشق أباد، وعكست أصالة الثقافة الإماراتية وعراقتها، وحازت إعجاب شعب تركمانستان».

من جانبه، توجّه السفير العضب بالشكر لنائبة رئيس مجلس وزراء تركمانستان على رغبتها في استضافة بلادها الأيام الثقافية الإماراتية، ما يُعد دليلاً على عمق العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الصديقين.