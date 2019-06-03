1800 ساعة عمل لـ «واجب التطوّعية» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت جمعية واجب التطوعية عدداً من الأنشطة التطوعية الخاصة بأيام وليالي شهر رمضان المبارك منها توزيع مئات وجبات الإفطار اليومية بمعدل 1800 ساعة عمل تطوعي وبواقع 3 ساعات يومياً تبدأ بإعداد الواجبات وتنتهي بعمليات التوزيع.

وحرص فريق الجمعية على التواجد في أماكن مختلفة بين شوارع أبوظبي بهدف المساهمة في توزيع الوجبات على السائقين أو أيٍّ من الفئات المجتمعية في الأماكن المختلفة رغبة في نشر الخير والعطاء بين الجميع.

واستهدفت الجهود التي قام بها فريق يتكون من 20 عضواً من أعضاء الجمعية بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي- مبادرة كلنا شرطة، دعم مسيرة وأجواء الاستقرار والتسامح والإخاء بما يعكس روح المجتمع الواحد.