إنجاز تطوير شارع القرم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، مشروع تطوير شارع القرم في الاتجاهين، بعد إنجاز التعديلات التي تم تنفيذها على الشارع الحيوي الذي يربط مناطق الإمارة بوسط المدينة، حيث تقوم الدائرة بإنشاء طريق جديد للربط بين كورنيش القواسم ومنطقة خزام.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، أن المشروع يأتي ضمن خطط الدائرة في تطوير وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية على شارع القرم الذي يربط مناطق كورنيش القواسم وشارع القرم بوسط المدينة، بالإضافة لتسهيل حركة المركبات على الطريق الحيوي الذي يشهد العديد من حالات الاختناقات خلال الفترة الصباحية وخاصة مع حركة الحافلات المدرسية.

وأضاف: من المقرر أن ينتهي العمل في المشروع بشكل كامل خلال شهر أغسطس المقبل، مع الانتهاء من إنشاء الطريق الجديد الرابط بين كورنيش القواسم ومنطقة خزام التي تتصل بها العديد من المناطق السكنية وتضم المراكز التجارية والمستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة للطرق المؤدية إلى مطار رأس الخيمة الدولي وحديقة صقر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت توسع الطريق مع إضافة مسارات للحركة المرورية جديدة بعد إزالة المحال التجارية ومحطة توزيع البترول المقابلة لفندق رأس الخيمة، وتحول تقاطع الإشارات المرورية إلى ميدان، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة التي نفذتها إحدى الشركات المتخصصة لتطوير شبكة الطرق في رأس الخيمة، حيث تمت محاكاة حركة السير وفق أحد البرامج لقياس الكثافات المرورية على الشوارع الرئيسية والفرعية، لإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل الحركة المرورية وخفض الحوادث المرورية.