الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية وفية لنهج الدولة الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفد الهيئة النسائي العائد من بنغلاديش لإغاثة اللاجئين الروهينغا، ضمن حملة «الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا» التي انطلقت أخيراً على مستوى الدولة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها لعضوات الوفد النسائي بعد إنجاز مهمتهن الإنسانية لمصلحة الأطفال والنساء الروهينغا، وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «أن المرأة الإماراتية ستظل وفية لنهج الإمارات الإنساني والتنموي ومبادئها التي تضع الإنسان أينما كان واحتياجاته الأساسية في مقدمة أولوياتها دون النظر لجنسه أو معتقده أو طائفته»، مشيرةً إلى أن المرأة في الإمارات شريك أساسي في تعزيز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني حول العالم.

مساندة

وأضافت سموها: «أن وفد الهيئة النسائي جسّد على أرض الواقع الدور الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في مساندة أختها في الإنسانية، والوقوف بجانبها، وإقالة عثراتها، وتخفيف معاناتها»، مؤكدة سموها حيوية المهمة التي قام بها الوفد النسائي الإماراتي في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، في وقت تتفاقم فيه معاناة النساء والأطفال أكثر الشرائح تضرراً من الأزمة التي تشهدها ميانمار، والتي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين الفارين من الأحداث هناك إلى بنغلاديش المجاورة.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إن التضامن الذي أبداه الشعب الإماراتي مع أوضاع اللاجئين من خلال دعمه لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا يؤكد الاهتمام الذي توليه الإمارات قيادةً وشعباً للتداعيات الإنسانية التي أفرزتها أحداث ميانمار على حياة الروهينغا، خاصة الأطفال والنساء».

دعم

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبرعت بـ10 ملايين درهم لدعم حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا، ضمن مبادرات سموها المستمرة لتحسين أوضاع الأمومة والطفولة حول العالم وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد.

وفي إطار آخر، استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر، مساء أمس، السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وتناولت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي والحضور طعام الإفطار إلى مائدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي رحبت بهن، متمنيةً لهن إقامة طيبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتمتع بالتسهيلات التي تقدمها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تهنئة

وأعربت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي عن تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيات من الله العلي القدير أن يعيدها على سموها بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشدن بجهود سمو «أم الإمارات» للنهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، كما أشدن بما حققته المرأة الإماراتية بفضل توجيهات ومتابعة سموها الحثيثة من العديد من المكاسب من خلال البرامج والمشاريع التي نفذها الاتحاد النسائي العام، والتي أهلت المرأة للمشاركة السياسية وتولي المناصب المرموقة في الدولة.

حضور

حضرت المقابلة ومائدة الإفطار، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، وحرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت سهيل الكتبي، والشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وقيادات نسائية في الدولة.