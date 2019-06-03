شرطة أبوظبي تختتم مجالسها الرمضانية

المصدر: أبوظبي-البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجالسها الرمضانية، والتي ينظمها مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، جلساته الرمضانية، والتي تندرج تحت مبادرة «مجالس التسامح»، والذي جاء تماشياً مع شعار عام 2019 م «عام التسامح»، وشعار يوم المرأة الإماراتية «المرأة والتسامح».

كما اختتم مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، المجالس الرمضانية، والتي شهدت تقديم مقترحات وآراء هادفة، إلى جانب استعراض جهود الإمارات والقيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح بمجتمعنا.

وتناولت المجالس محاور متنوعة، وهي: التسامح في المجتمع «الأسرة الإماراتية»، والنموذج الإماراتي في التسامح، والتسامح في الإعلام، والتسامح وحقوق الإنسان، والتسامح الثقافي، والتسامح في المجتمع وتأثيره في حياتنا، والتسامح المؤسسي «الابتزاز الإلكتروني»، وأخيراً وقفات مع التسامح.