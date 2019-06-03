طحنون بن محمد يعزي سيف ونايل الشامسي في وفاة والدتهما

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى سيف ونايل راشد سيف النايلي الشامسي في وفاة والدتهما.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأبنائها، إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.