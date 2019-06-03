الإفراط في تناول الحلويات يضاعف المشاكل الصحية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

مع حلول عيد الفطر المبارك، تكثر الاحتفالات مع الأسر والأصدقاء، الأمر الذي يجعل البعض يستسلم لإغراءات الموائد المختلفة في هذه المناسبات ولبعض العادات الغذائية، ومنها حلويات العيد، التي تسهم في الإصابة بالعديد من المشكلات الهضمية والأمراض الصحية.

وأوضحت وفاء عايش مديرة إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي: إن من أخطر العادات الغذائية الخاطئة في عيد الفطر المبارك هي الشره والعشوائية في تناول الأطعمة منذ ساعات الصباح الأولى في العيد كتناول فطور كبير ثم الانتقال إلى القهوة والحلويات من الكعك والعصائر عالية السعرات والدهون ثم الغذاء، والذي في معظم الأحيان يتكون من الأسماك المملحة.

وقالت: بالإضافة إلى العادات السالفة نجد كثيراً من الأشخاص ينهون يوم العيد بعشاء في أحد المطاعم ويتخلل اليوم بعض الزيارات العائلية، والتي تقدم فيها الحلويات والمشروبات أيضاً، الأمر الذي يؤثر بشدة على الجهاز الهضمي ويحدث عسر هضم شديد وقد يؤدي إلى الإسهال والقيء وآلام بالبطن بالإضافة للخطورة الشديدة على مرضى السكري والقلب.

وشددت على ضرورة عدم الإفراط في تناول كعك وحلويات العيد ومجاملة الأقارب والأصدقاء ومحاولة الاستعاضة عن عنها بالفواكه الطازجة لما تحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن، ومحاولة الالتزام بالنظام الغذائي الخاص بشهر رمضان، وتابعت: «يتوجب على الذين يعانون من الحموضة عدم التدخين أو شرب المنبهات على معدة فارغة»، للتمتع بالعيد.

مشاكل صحية

وقال الدكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ في مستشفى دبي: إن معظم الحالات التي تتردد على قسم الطوارئ تتركز في معظمها على الجهاز الهضمي بحيث تشمل «الإمساك، الإسهال، التخمة، الانتفاخ، وفقدان الشهية، والحموضة، وغيرها»، في حين أن الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والضغط وارتفاع الكوليسترول؛ فهم يواجهون مشاكل صحية قد تكون أكثر خطراً على الصحة من غيرهم نتيجة الإفراط في تناول الحلويات والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات وعدم تنظيم الأكل، إذ تحتوي الوجبات على كميات عالية من الدهون والمواد الحارة علاوة على الزيوت المغلية، التي تتواجد في الأطعمة السريعة، التي يقبل عليها أغلب الشباب والأولاد.

وتابع: «يتأثر المصابون بالأمراض الأخرى كالكوليسترول والدهون بمشكلات صحية نتيجة تناول الكعك ومشتقاته؛ نظراً لارتفاع نسبة الزيوت المهدرجة، منوهاً بأن البعض يسرف في تناول اللحوم، الأمر الذي يؤدي لارتفاع في مستويات الكوليسترول والدهون أيضاً».

وعن كيفية تجنب عسر الهضم في العيد، يقول الدكتور غنايم: يجب الابتعاد عن أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على دهون أو المواد الحريفة وعدم ملء المعدة بأكثر مما تحتاج، مع ضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضار.